Pene ridotte rispetto alle richieste del pubblico ministero per la morte dei due operai che precipitarono da un ponteggio allestito per il restauro della Basilica Pontificia Santa Maria Maggiore il 31 ottobre 2015. Vittime: Tammaro Albino, 48 anni di Casoria e Antonio Atzeri, 56 anni di Gioia Sannitica. Sotto processo erano finite tre persone, un architetto e due imprenditori condannati dal giudice monocratico Giovanni Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il processo si è concluso ieri.

Tre anni di pena sono stati inflitti a Mario Navarra (datore di lavoro dell'Alma Service Sas, ditta affidataria dei lavori); 2 anni e tre mesi a Marco Zoccolillo (datore di lavoro delle ditte sub appaltatrici) e 3 anni a Maria Cristina Volpe (architetto coordinatrice della sicurezza dei cantieri) ritenuti responsabili di duplice omicidio colposo aggravato dalla violazione delle normative in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. La condanna solo al risarcimento civile - ha riguardato anche il «rappresentante pro tempore della Diocesi Alife Caiazzo», ovvero il Vescovo, con la disposizione di una provvisionale esecutiva di 140 mila euro (per tutti i presunti responsabili) a favore dei familiari di Tammaro Albino - parte civile assistita dall'avvocato Vincenzo Cortellessa e alla condanna di ulteriori 18 mila euro di provvisionale a favore dei fratelli di Albino e di Atzeri, costituitisi parte civile con gli avvocati Vittoria Pellegrino e Pasquale Raucci.

I lavori per il restauro della basilica pontificia, dedicata al patrono di Piedimonte Matese, San Marcellino, furono commissionati dalla Diocesi Alife-Caiazzo dopo il terremoto che colpì l'area matesina e furono affidati all'impresa Alma Service sas di San Potito. La tragedia di Halloween, come fu definita da qualcuno subito dopo l'incidente, avvenne nel pomeriggio del 31 ottobre: Tammaro Albino e Antonio Atzeri mentre erano intenti a svolgere alcune attività lavorative, precipitarono nel vuoto per colpa di un cedimento del ponteggio, è stato poi accertato nel processo.

Una scena terribile per le modalità della morte: un operaio fu schiacciato dalle pesanti tubature in ferro e l'altro precipitò, morendo sul colpo, sul tetto di un'auto che era parcheggiata nei pressing della basilica. Un volo di circa dieci metri per entrambi. Avviate le indagini dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere con l'allora sostituto procuratore Carlo Fucci si individuò la responsabilità dei 3 imputati per il duplice omicidio colposo.

Per i tre imputati il sostituto procuratore Stefania Pontillo aveva invocato una condanna a cinque anni di reclusione ciascuno. Risarciti anche Cgl e Fillea Cgil con mille euro. Nel collegio difensivo sono stati impegnati gli avvocati Carlo De Stavola, Rocco Trombetti, Giovanni Di Caprio, Ercole Di Baia e Flavio Ambrosino mentre per la Curia l'avvocato Ciro Ferrucci. Nel collegio della parte civile gli avvocati Pasquale Raucci, Giuseppe Pellegrino, Sergio Tessitore e Alessandra Arfè.