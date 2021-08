Cade dallo scooter e muore a 37 anni: si sarebbe dovuto sposare a settembre

SESSA AURUNCA - Stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro quando, in sella al suo scooter, é uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Michele Passaretta, 37enne dipendente del complesso turistico "Mamamare" di Baia Domizia, é morto la notte scorsa a causa di un arresto cardiocircolatorio.

É arrivato all'ospedale "San Rocco" di Sessa Aurunca in condizioni disperate, nonostante i sanitari dell'ambulanza del 118 hanno provato più volte a rianimarlo. L'incidente é avvenuto lungo la strada che collega Baia Domizia alla frazione sessana di Carano, dove l'uomo risiedeva dalla nascita; si sarebbe dovuto sposare a settembre e tra qualche giorno, subito dopo Ferragosto sarebbe andato in ferie per gli ultimi preparativi della cerimonia.

La salma è stata trasferita al reparto di Medicina legale dell'ospedale Civile di Caserta dove, nelle prossime ore, sarà effettuato l'esame autoptico. Sconcerto su tutto il litorale domizio per la tragica morte di Michele. "Tutto il gruppo Mama - si legge sulla bacheca Fb del complesso turistico - si stringe intorno alla famiglia di Michele, ragazzo d'oro e valido collaboratore. Per tutti noi è un momento doloroso e lo ricorderemo sempre con commozione e affetto".