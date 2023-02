Otto progetti presentati dal comune e tutti finanziati, per un importo di quasi mezzo milione di euro. Le iniziative poste in essere dall'Amministrazione sono finalizzate ad adeguare i servizi sia interni che esterni, o meglio, per i primi, il supporto agli applicativi informatici è la priorità per i dipendenti; quelli al cittadino, l'attenzione è per fare in modo che alla domanda corrisponda l'erogazione di prestazioni celeri ed in linea con le molteplici richieste che quotidianamente vengono inoltrate alla pubblica amministrazione.

In buona sostanza, Capua cerca di mettersi al passo con la transizione digitale. Il sindaco Adolfo Villani, intanto, è alle prese con il problema relativo alla carenza di personale, argomento quotidiano ma che non distoglie l'attenzione rispetto ad eventuali soluzioni provenienti dai comuni della regione attraverso le graduatorie aperte, in attesa, almeno questa l'intenzione, che ci sia la possibilità di poter bandire concorsi. Per quanto riguarda la transizione digitale, il primo cittadino si avvale della collaborazione di Roberto Caiazzo, che già da consigliere comunale si era attivato per scandagliare le possibilità offerte dai finanziamenti riservati alla pubblica amministrazione.

«Le misure alle quali abbiamo fatto domanda - spiega Caiazzo - sono state finanziate e i prossimi adempimenti saranno dedicati alla contrattualizzazione, che durerà mediamente sei mesi. In questa ulteriore fase, i fondi dovranno essere affidati dal comune a ditte o aziende, le quali dovranno fornire, erogare e sviluppare i servizi ed i prodotti digitali ed informatici richiesti. La mancata realizzazione di tali servizi - aggiunge Caiazzo - comporterà il mancato finanziamento, ed il nostro Comune, carente di personale e dove l'informatica non la fa da padrona, non se lo può assolutamente permettere». Per quanto è stato possibile recepire, i lavori risultano già ad uno step avanzato.

«Stiamo individuando le esigenze di software e i pacchetti per ogni settore - chiarisce Caiazzo - in modo da colmare quelle lacune che da troppi anni hanno causato perdite di tempo e lungaggini burocratiche, determinate proprio dall'assenza di strumenti e piattaforme idonee. Sono stati individuati, inoltre, diversi servizi che verranno erogati online e che faciliteranno i cittadini, evitando inutili perdite di tempo». Altre iniziative vedono impegnata con Roberto Caiazzo la consigliera Veronica Iorio, ed in particolarn sul progetto "Wifi Italia", che prevede l'installazione di dodici hotspot per il collegamento gratuito attraverso un'app. Le aree wifi riguardano il palazzo comunale, piazza dei Giudici, il chiostro dell'Annunziata e nove plessi scolastici. Nello specifico, collabora anche il consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Claudio Di Benedetto. Il comune di Capua proprio in virtù di questa nuova iniziativa, ha stipulato una convenzione con la Infratel Italia S.p.a., che avrà il compito di realizzare la rete wifi.