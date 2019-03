CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:30

Rottami, calcinacci, plastica, materiale ferroso. I carabinieri del Noe di Caserta, ieri mattina hanno sequestrato un'area di circa 3mila metri quadrati adibita a discarica abusiva nell'estrema periferia di Casagiove.Nel fondo c'erano 12mila metri cubi di rifiuti speciali, costituiti, per lo più, da detriti provenienti da attività di demolizione edile, terre e rocce da scavo, ceramiche. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 300mila euro. All'interno dell'area, recintata con blocchi in calcestruzzo e chiusa con un cancello, i militari hanno ritrovato pure diversi macchinari per l'attività di recupero di rifiuti e di materiali inerti in stato di abbandono (mulini fissi e mobili per la macinazione e la vagliatura).