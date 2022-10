Trasporto urgente di un ferito, in campo l'aeronautica militare

La pista del 9esimo stormo «Baracca» dell'Aeronautica militare di Grazzanise è stata interessata, per un trasporto aereo sanitario d'urgenza di un paziente affetto da un forte trauma e in imminente pericolo di vita. L'aeroporto militare di Grazzanise ha tempestivamente prestato supporto all'attività per consentire il rapido atterraggio in sicurezza dell'elicottero Americano UH-60 «Black Hawk» con il paziente a bordo e adoperandosi per un rapido accesso all'interno della base dell'ambulanza proveniente dall'ospedale «Sant'Anna e San Sebastiano» di Caserta e nel contempo autorizzando senza alcun ritardo l'atterraggio dell'eliambulanza.

Il paziente è stato trasferito dall'elicottero all'ambulanza che solo dopo pochi attimi è ripartita alla volta di Caserta dove è stato preso in cura dalla struttura specializzata del posto.