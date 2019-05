CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 13:00

È stato un secondo taglio del nastro. A sette mesi dall'inaugurazione del primo servizio europeo di «Trasporto merci ad alta velocità» (con cadenza giornaliera tra lo scalo merci ferroviario Maddaloni-Marcianise e l'Interporto di Bologna) ieri ha aperto i battenti al pubblico anche la completata «base logistica dei treni merci ad alta velocità» capace del rimessaggio per i treni Etr 500, modificati per il «servizio cargo all freight del Polo Mercitalia».Non è stato un seminario, ma un viaggio nel futuro. Infatti, il seminario «Sistema logistico e trasporto merci. Orizzonte 2030, prospettive e sviluppo», ospitato tra i binari modificati e i capannoni concepiti per movimentare i roll containers (unità modulari per il trasporto rapido dei pacchi), è stato l'occasione per vedere il mondo dell'e-commerce da dietro le quinte. Gli organizzatori del settimo appuntamento formativo sulle prospettive e l'importanza della logistica, Maurizio De Cesare (amministratore Gam editori) e Ottavio Lucarelli (presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania), hanno accompagnato ospiti e addetti ai lavori nel tour nell'avveniristico terminal multimodale, ai 12 vagoni modificati dell'Etr 500 e soprattutto nella «Idir» dove le merci, acquistate on line, vengono movimentate, tracciate, distribuite con un sistema digitale. Insomma, è stato mostrato tutto quello che c'è separa il click di un cliente dalla consegna a domicilio del giorno dopo. Infatti, Marco Grosso (Direttore generale e Ad di Mercitalia Logistics) ha spiegato che l'«impianto casertano riassume in sé tutte le fasi della gestione logistica del e-commerce e del trasporto veloce delle merci». E così, il gigantesco scalo merci Maddaloni-Marcianise (il più grande del Mezzogirono) è ritornato a vivere «recuperando la sua centralità strategica». «Il rilancio ha precisato Grosso- è partito solo nel 2016 ma con un obiettivo semplice: accantonato il progetto di dismissione del settore Cargo (fanalino di coda del gruppo Fs) è stato trasformato con Mercitalia la punta più avanzata di un progetto con pochi eguali al mondo». E oggi, il trasporto merci veloci di Marcitalia-Fast è un brand che vale un miliardo di euro. Così la grande piattaforma ferroviaria da cattedrale nel deserto è diventata un hub con forti penetrazioni delle merci veloci anche nel mercato tedesco e dell'Europa centrale.