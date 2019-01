Martedì 29 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’apparenza, a volte, inganna. Soprattutto se c’è qualcuno che la mistifica. Ma la verità, in un modo o nell’altro, prima o tardi, viene a galla. E quello che sembrava un banale incidente che solo per miracolo non è finito in tragedia, si è rivelato essere un tentato omicidio. Una storia brutta per la quale, ci si augura, la parola «fine» l’hanno scritta il ritorno a casa della vittima, in coma per un mese, e l’arresto dei suoi aggressori. Ma visti i cognomi di alcune delle persone coinvolte nel fatto e nell’antefatto, non si può escludere che ci siano strascichi. Per ora, c’è un diciassettenne vivo per miracolo dopo essere stato investito di proposito dopo una rissa a piazza Dante a Caserta, e due pregiudicati finiti in carcere. Giuseppe e Gianfranco Rinaldi, 44 e 20 anni, padre e figlio, la notte del 21 ottobre scorso hanno inseguito e travolto Fabio Junior B. di Marcianise, centrato da una macchina e lasciato in condizioni disperate sul selciato, in via Renella a Capodrise. Ai primi di dicembre, Fabio ha ripreso conoscenza e ai carabinieri ha raccontato che quella notte non è caduto dallo scooter, ma a investirlo sono stati un ventenne di Caserta e suo padre. E li ha riconosciuti in foto. Il motivo? Poco prima Fabio, per difendere un amico, aveva spaccato una bottiglia in testa a Gianfranco Rinaldi. Di qui l’inseguimento, da Caserta a Capodrise, e l’incidente che, secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere diretta da Maria Antonietta Troncone, un incidente non fu.Mancano pochi giorni al Natale quando Fabio esce dal coma e racconta una storia molto diversa da quella che fino al quel momento era sembrata la cronaca della sventurata notte di uno scooterista. Riferisce ai carabinieri di Marcianise, diretti dal capitano Luca D’Alessandro, di essere intervenuto in difesa di un amico durante una rissa scoppiata sabato 20 ottobre davanti a un bar del centro di Caserta. Parapiglia nato da uno sguardo alla ragazza sbagliata, da uno spintone, da un bicchiere di troppo. Chissà, insomma, da quale sciocchezza. Gianfranco Rinaldi che mette sotto a pugni un amico di Fabio, Fabio che interviene ma, impotente a mani nude, impugna una bottiglia e la spacca in testa a Rinaldi. Sembra finita lì. Con qualche livido, qualche contusione. Ma il peggio deve ancora venire. Rinaldi non si dà per vinto. Si vuole vendicare. Si deve vendicare. E chiama in causa il padre. I due salgono su una macchina nera, che tutt’ora non si trova, e si lanciano all’inseguimento di Fabio che, intanto, preso il motorino, scappa verso casa, a Marcianise. Non ci arriva. Mentre lo tallonano, padre e figlio gli strillano di fermarsi. «Mo facciamo i conti». Ma Fabio tira dritto. Accelera. Non basta. La macchina lo sperona. Fabio cade e va in coma. Una telecamera riprende la parte finale dell’incidente, il video è agli atti. Insieme a delle conversazioni compromettenti tra padre e figlio registrate nei giorni dopo i fatti.Dietro il quadro agli atti dell’ordinanza di custodia cautelare spiccata ieri dal gip, c’è uno scenario potenzialmente esplosivo. La vittima è il figlio dell’ex braccio destro di Pasquale Piccolo, detto Rockfeller, un tempo a capo della cosca dei Quaqquaroni, oggi devoto parrocchiano della chiesa di San Giuliano a Marcianise. Condannato a sei anni di carcere nel 2012, il padre del giovane quasi ucciso dai Rinaldi, ha una certa influenza sullo scacchiere criminale di Marcianise. E ha amici sia tra i Piccolo che tra i Belforte. Potrebbe chiedere, e ottenere, vendetta. Quanto ai due Rinaldi, il padre è noto a Caserta con il soprannome di Peppe ‘a tigre. Parcheggiatore abusivo, il suo «regno» è piazza Vanvitelli. Spopolò sul web nei mesi scorsi con un video in cui lo si vedeva, a mezzo busto, coperto solo dai tatuaggi, invocare improbabili diritti per i parcheggiatori abusivi. Personaggio folkloristico, sopra le righe, con un senso civico molto personale. «Amici miei, aiutatemi a diffondere questo video. Nuje avimm’ campà: o ci date il lavoro o ci lasciate fare il parcheggio»: l’assurdo appello di Peppe ‘a tigre al governo risale al 17 settembre scorso. Meno di un mese dopo, insieme al figlio, ha quasi ucciso un ragazzino. Ora è in carcere per tentato omicidio. E, con lui, il suo primogenito.