È uscito di buon'ora, come solitamente fa ogni lunedì nel suo giorno di riposo da lavoro. Un 45enne, originario di San Marco Evangelista, in sella alla sua bicicletta è stato investito da un camion, intorno alle 6 di ieri mattina sulla Nazionale Appia, tra Maddaloni e Santa Maria a Vico. L'episodio è accaduto nei pressi dell'Appia Car, nella frazione periferica di Messercola. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari dell'ambulanza del 118 allertati da alcuni automobilisti di passaggio che, viste le condizioni dell'uomo, lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si trova tuttora in prognosi riservata e in condizioni gravi.



I carabinieri della stazione di Maddaloni agli ordini del maresciallo Di Carluccio hanno sequestrato una serie di telecamere a circuito chiuso, che nelle prossime ore saranno visionate e dalle quali ci si auspica di capire se il ciclista camminava al centro della strada o se il camionista andava ad una velocità sostenuta. Dall'inizio dell'anno, nel tratto in questione, si contano più di quaranta incidenti stradali di cui tre mortali. La chiusura del tratto ai mezzi pesanti, che portano un carico superiore a 70 tonnellate, è ancora in alto mare nonostante l'adozione del provvedimento nei Consigli comunali delle città della Valle di Suessola e l'interessamento del sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi che in diverse circostanze ha acceso i riflettori sul caso e ha fatto la voce grosse affinché si potesse chiudere il cerchio. Il tratto di Santa Maria a Vico, infatti, è anche oggetto di vibrazioni delle abitazioni al passaggio dei tir.



Della vicenda è stata interessata anche la Prefettura di Caserta, che ha dato il suo via libera chiedendo di mettere nero su bianco un percorso alternativo, lungo la Fondo Valle Isclero (che passa per Sant'Agata de' Goti) che possa interessare solo gli autoarticolati che da Caserta raggiungono Benevento e viceversa.

