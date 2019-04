Venerdì 12 Aprile 2019, 14:59

Tre panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, un coltello con una lama di 15 centimetri e circa 100 euro ritenuti di provenienza illecita. È quanto sequestrato nella serata di ieri a San Felice a Cancello a un 40enne di Santa Maria a Vico, fermato dai carabinieri della locale stazione ad un posto di controllo. I militari si sono insospettiti per la reazione dell'uomo al posto di blocco e lo hanno perquisito per maggiori accertamenti. Di qui, la scoperta della droga per un peso di oltre 300 grammi. L'uomo è stato associato al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.