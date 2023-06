Tre rapine in mezz'ora, distributori di carburanti nel mirino dei criminali

Tre colpi in meno di mezz’ora. Due rapinatori scatenati hanno messo a segno tre rapine, ieri pomeriggio. Ma nessuna delle telecamere pubbliche presenti in strada è risultata funzionate e dunque, non ha fornito, alcun tipo di aiuto agli inquirenti. Polizia e carabinieri, intanto, sono sulle tracce di due uomini armati di pistola autori di due rapine e una tentata rapina a San Nicola La Strada, Casapulla e Santa Maria Capua Vetere.

Lancette all’indietro. Il primo colpo, in ordine di tempo, è successo ieri pomeriggio poco dopo le ore 17: in via Bronzetti a San Nicola la Strada i rapinatori si sono presentati al distributore di carburante “Ip”: solo il casco copriva il volto, ma tanto è bastato per agire senza paura. Hanno puntato la pistola in direzione del benzinaio il quale, intimorito, non ha reagito. Subito dopo sono fuggiti a bordo di una moto enduro di grossa cilindrata con 250 euro in contanti in tasca. Magro bottino. Poco dopo, lo stesso copione è stato seguito al distributore di benzina “ Total Erg” di Casapulla, lungo l’Appia, ma qui il benzinaio è riuscito a mettere in fuga i ladri fingendo di essere armato.

La mini-banda, però, non è sembrata soddisfatta del primo bottino. Così, lungo la via di fuga, si è fermata al distributore Agip di Santa Maria Capua Vetere e ha messo a segno il terzo raid. Qui la rapina è andata in porto, ma non è ancora nota la somma sottratta dai criminali. La polizia è stata chiamata a Casapulla in soccorso dell’operaio che ha reagito, mentre per le altre due rapine sono ora i carabinieri a occuparsi delle indagini: di certo, ci sarà una collaborazione fra le due forze dell’ordine per riuscire a scoprire l’identità dei due malviventi che, non si esclude, abbiano agito con la complicità di altre persone forse in attesa in una vettura poco distanti. In realtà, non è ancora certo che a compiere i tre raid sia stata la stessa mano, ma la vicinanza degli obiettivi e il tempo trascorso fra un colpo e l’altro farebbero ipotizzare che si stia indagando sul medesimo gruppo. La via di fuga verso Santa Maria Capua Vetere è un indizio: dalla città del foro, infatti, è possibile arrivare verso la variante che conduce a Maddaloni, ma anche a Teverola dove, in prossimità dei centri commerciali, c’è lo svincolo dell’arteria che conduce a Giugliano e che attraversa l’agro aversano. Si spera nelle indagini.