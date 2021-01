CARINOLA - Tremendo incidente stradale nei pressi di Carinola. Una giovane donna di Cascano, S.A, si è schiantata contro un albero. La ragazza era a bordo di una Lancia Ypsilon, e stava percorrendo la strada che unisce il Comune carinolese a Falciano. La donna ha perso il controllo della vettura, ed ha colpito in pieno un ulivo presente all'esterno della carreggiata. Dopo il terribile scontro, la macchina è stata totalmente distrutta, ma la ragazza è riuscita a sopravvivere. Successivamente, un passante ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri, gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco di Teano. Sono stati proprio questi ultimi a liberare la giovane dalle lamiere nelle quali era incastrata. La donna è stata poi trasportata d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che le sue condizioni siano davvero critiche. Si temono infatti diverse fratture agli arti inferiori ed un trauma cranico. Al momento, la giovane si trova in prognosi riservata. Le cause del suo incidente, ancora da accertare, potrebbero essere l'eccessiva velocità con la quale viaggiava e le pessime condizioni del manto stradale.

