Nuova corsa da Caserta a Roma a partire già da giugno e nessuna ripercussione sull'Alta velocità in seguito alla realizzazione della linea ferroviaria di Alta capacità Napoli-Bari. È quanto emerso ieri, durante l'incontro organizzato a Caserta dall'"Associazione Pendolari Sannio-Terra di Lavoro". Un proficuo dibattito al quale hanno partecipato anche esponenti di Rfi e Trenitalia e che ha molto rassicurato i pendolari.

APPROFONDIMENTI Roma-Caserta, sos corse l'appello dei pendolari: «Ridateci il treno delle 19» Incidente a Napoli sulla statale 162, due morti e quattro feriti: lo schianto al ritorno dalla discoteca Pendolari in festa, c'è il bus per andare a Villa Literno

«Sono belle notizie» ha commentato soddisfatto il presidente Antonio Di Fabrizio. A rassicurare i pendolari, con numeri e dati, l'ingegnere Pierpaolo Olla, di Rfi: «La rete infrastrutturale per sostenere l'Alta velocità che attualmente funziona sulla tratta verso Roma continuerà a esistere e anzi verrà implementata». Nuove opere saranno presto cantierizzate grazie ai fondi del Pnrr: «È la nostra sfida più importante - ha aggiunto Olla e siamo nei termini del cronoprogramma. Posso confermare che già nel 2024 l'Alta capacità sarà una realtà. Con quella linea potremo attivare nuovi treni interregionali fino ad Afragola».



I nodi di quel collegamento, così importante per raggiungere l'Alta velocità, sono principalmente due: la linea da Benevento a Caserta via Cancello è su un solo binario e può ospitare al massimo quattro treni all'ora. Questa condizione limita la quantità delle corse e le opportunità di raggiungere in tempi brevi Afragola. Ora, con il raddoppio di quella linea, tutto diventerà più semplice: «Perché ha spiegato Mario Cuoco, della direzione regionale campana di Trenitalia - potranno viaggiare anche 10 treni all'ora e non più in una sola direttrice di marcia. Il nostro impegno, in sinergia con la Regione, è stato imponente in questi anni ovviamente puntiamo ad incrementare l'offerta commerciale». Oltre 800milioni di euro solo dall'azienda, altri 210 dalla Regione Campania con l'obiettivo di migliorare il parco rotabili.

«È la nostra prima sfida ha continuato Cuoco e per quanto riguarda la Metropolitana di Napoli l'abbiamo già vinta». Una rete ferroviaria imponente quella campana, seconda in Italia per lunghezza in chilometri, ha spiegato Olla, che però Rti, in sinergia con Anas in tempi brevissimi intende potenziare ancora. Ed anche il deputato casertano Gerolamo Cangiano (Fdi), membro della II Commissione, trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, che ha partecipato all'incontro insieme al collega Marco Cerreto (FdI) annuncia importanti novità. «È certezza - ha detto Cangiano - a partire da giugno ci sarà una nuova corsa tra Caserta e Roma: partirà da Caserta alle 7.34 e dalla Capitale alle 19.10». Una notizia, subito confermata dai vertici di Trenitalia presenti, accolta dall'applauso degli associati presenti. Novità sui collegamenti sono attese anche in prospettiva turismo: «Stiamo valutando di incrementare le corse nei weekend anche verso Caserta ha annunciato Cuoco per rispondere alle sempre più pressanti richieste dell'utenza che per fini turistici intende raggiungere la città».



Un progetto che trova sponda anche da parte del Comune di Caserta: «La nostra città è un interscambio importante. I numeri del trasporto su ruote, a nostra disposizione, dimostrano quanto alta sia la richiesta turistica. Come amministrazione - ha detto il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, che ha anche la delega ai trasporti - stiamo lavorando alla costruzione di un nuovo terminal bus che sorgerà al posto dell'ex Canapificio. Progetti che richiedono sinergie sia con il Governo sia con Trenitalia e in quest'ottica incontri come questi sono importanti». Qualche preoccupazione l'ha manifestata, invece, Clemente Di Cerbo, sindaco di Dugenta, centro in provincia di Benevento: «Soprattutto per i collegamenti verso le aree più interne, da lì raggiungere Afragola è molto complicato». Soddisfatti i componenti dell'Associazione pendolari che hanno ricevuto le risposte che cercavano. Nuova corsa dell'Alta velocità, raddoppio della linea Caserta-Benevento linea Cancello e nessuna diminuzione dei servizi in seguito alla realizzazione della linea Napoli-Bari. «Sono le notizie che aspettavamo» ha commentato il presidente Di Fabrizio.