I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta (Caserta) hanno arrestato in flagranza di reato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi I.G., residente a Villa Literno, e M.E., residente a Villa di Briano. I due sono stati fermati nel corso di un controllo alla circolazione stradale e, alla richiesta dei documenti, hanno esibito carte di identità risultate contraffatte.

Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati, nell'abitazione di M.E., ulteriori documenti di riconoscimento contraffatti e 5 tessere sanitarie di dubbia provenienza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

