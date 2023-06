Un edificio di via Principe Umberto è stato sgomberato per prevenire eventuali conseguenze legate alle criticità strutturali rilevate dal Comune. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Michele Apicella (in foto), dopo che nei giorni scorsi era stato effettuato un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico municipale e dalla polizia locale che avevano già riscontrato problemi a causa di una grave infiltrazione d'acqua. A confermare una situazione di pericolo è stato il successivo intervento dei vigili del fuoco.

Sebbene risultasse già rimossa una delle presunte cause di infiltrazione, il quadro fessurativo dell'immobile è peggiorato progressivamente. A destare preoccupazione anche il cedimento di alcuni intonaci.

La precarietà della situazione ha indotto il primo cittadino a firmare il provvedimento di sgombero per la famiglia che vi abita.

«Non abbiamo avuto altra scelta commenta il primo cittadino le condizioni dell'edificio sono risultate tali da non poter escludere pericolo per i residenti e così abbiamo ritenuto necessario dare priorità alla sicurezza, sia per la famiglia che vive nell'edificio, sia per coloro che si trovano nelle strutture vicine».

A tutela della salute pubblica, il Comune ha disposto di procedere immediatamente all'eliminazione di tutti i possibili pericoli mediante l'attuazione di idonei interventi di risanamento.

Considerata l'urgenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, così come indicato dall'ordinanza, la proprietaria dell'abitazione dovrà procedere immediatamente alla messa in sicurezza dell'unità immobiliare e trasmettere all'amministrazione municipale un certificato di cessato pericolo, rilasciato da un tecnico abilitato alla professione, che attesti la completa messa in sicurezza dell'immobile con l'eliminazione di tutti i pericoli.