Tribunale di Napoli Nord ad Aversa: ritrovato arco borbonico, stop ai lavori

La Storia che blocca la Giustizia. Il ritrovamento di un arco di età borbonica costringe allo stop la realizzazione di cinque aule bunker del tribunale di Napoli Nord: così ad Aversa, i processi continuano a Napoli o a Santa Maria Capua Vetere. Stessa cosa per le aule penali dove celebrare processi con un numero di imputati superiore a 10. Anche qui le trasferte in altri circondari sono obbligate. Quando miracolosamente, dopo quasi un decennio dall'istituzione del tribunale di Napoli Nord, erano stati avviati i lavori per la realizzazione delle aule, arriva l'ennesimo stop.

Il ritrovamento di un arco (forse di fondamenta) ha portato la ditta esecutrice a bloccare i lavori e a segnalare il tutto alla Soprintendenza ai Beni Culturali che ora dovrebbe decidere sul prosieguo dei lavori. L'impressione è che si sia di fronte a un rudere piuttosto che ad una testimonianza storica, ma la risposta dovrà venire dalla Soprintendenza che pur sollecitata non risponde. Così facendo, perpetuiamo una sorta di furto di giustizia ai danni dei cittadini: oggi abbiamo 25mila processi pendenti. I primi processi con imputati a piede libero sono stati fissati per il dicembre del 2026, ossia fra più di due anni. Questo significa negare la giustizia».

«È l'ennesima dimostrazione di quello che vado ripetendo da otto anni. Urge una conferenza dei servizi permanente tra ministero della Giustizia, presidenza del tribunale, Avvocatura e tutte le rappresentanze dei vari enti coinvolti, secondo il motto del chi fa che cosa e con un preciso cronoprogramma - dice il presidente della camera penale, l'avvocato Felice Belluomo, che chiama a raccolta gli avvocati del circondario quando continua affermando - Non è possibile che in assenza di una vera ed effettiva programmazione, la politica da una parte scelga il Tribunale di Napoli Nord come realtà pilota della digitalizzazione e poi lasci simbolicamente all'ufficio Tiap del Tribunale penale un solo impiegato a fronte di una media di 25 mila processi annui. Non è possibile che il cartello ingresso aula bunker, a distanza di otto anni, sia ancora lì mancando completamente ogni investimento e programmazione seria su spazi e risorse. Noi siamo pronti a scendere in piazza».

Il tribunale di Napoli Nord nasce nel settembre del 2013. Nel dicembre successivo viene assegnata un'area per la realizzazione di cinque aule, tra cui, una bunker. Da allora, solo nella scorsa primavera, sono stati avviati i lavori stoppati quasi subito dal ritrovamento.