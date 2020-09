L'organizzazione di accesso alle cancellerie funziona con le prenotazioni e i tempi di attesa sono di sette, otto giorni nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a causa dell'emergenza Covid. Se sono previste udienze, poi, l'accesso in cancelleria è reso molto complicato. Al netto di questi problemi, l'ufficio di sorveglianza di Santa Maria è aperto solo due giorni a settimana e l'unep - ufficio notifiche di atti giudiziari- è sovraffollato e situato in degli uffici piccoli. Eppure, questo è l'avamposto della lotta alla criminalità organizzata, è la sede dove è stato celebrato il maxi-processo Spartacus e il procedimento per l'omicidio di Imposimato, il fratello del giudice.

Di questi problemi, ma anche di altro sì è occupato il ministro Alfonso Bonafede durante una visita a sorpresa nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ufficio fra i più importanti dell'intera Regione ma sottodimensionato in termini di personale. "Santa Maria deve tornare a essere centrale, è un tribunale che ha la sua importanza e centralità, non si possono scontare problemi così elementari, la giustizia deve andare avanti", ha spiegato Francesco Petrillo, presidente della Camera Penale.



