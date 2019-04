CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Aprile 2019, 12:30

Il colloquio a febbraio con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durato circa due, ha dato i suoi frutti. Cinque magistrati sono approdati in Procura a Napoli nord e riempiranno l'organico che prevede la presenza di 27 pubblici ministeri. Non solo. Otto giovani magistrati (due per la sezione Lavoro, due per il settore penale, due per il civile e tre per la Procura della Repubblica) hanno giurato ieri nell'aula della Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Davanti alla presidente Gabriella Casella, al procuratore Maria Antonietta Troncone, le otto toghe Mot (già uditori giudiziari), provenienti da altre sedi, hanno ricevuto la presa di possesso delle funzioni giudiziarie.