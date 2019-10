Domenica 20 Ottobre 2019, 13:49

Il presidente nazionale dell'Inps Pasquale Tridico sarà in provincia di Caserta nell'ambito di una due giorni - prevista per il 22 e 23 ottobre - al fianco delle imprese del territorio e dei lavoratori. Farà, infatti, tappa in Terra di Lavoro il progetto dell'Inps «In viaggio verso le aziende» che vedrà la presenza di un camper mobile che rappresenta una sede viaggiante dell'Istituto di previdenza. Il progetto è un percorso studiato per raggiungere, direttamente in sede e con l'aiuto di una stazione mobile allestita come ufficio, una serie di aziende selezionate sul territorio nazionale. Si comincerà martedì 22 ottobre quando il camper dell'Inps si recherà presso la zona industriale di Pignataro Maggiore nell'area antistante l'StsAcoustic, dove incontrerà i lavoratori dell'azienda e quelli di Prysmian Group, Snop Automotive e Italcoat, per offrire loro supporto e assistenza rispetto alle opportunità che può offrire l'Inps. La stazione mobile è fornita di postazioni informatiche e di personale specializzato che offrirà un servizio di consulenza a lavoratori e imprenditori sulle questioni di maggiore interesse, come l'APE sociale, le misure per i lavoratori precoci, la simulazione della pensione futura e tutto quello che attiene la previdenza. «Con questo progetto - spiega il direttore regionale dell'Inps, Giuseppe Greco - l'istituto va direttamente sui luoghi di lavoro promuovendo una collaborazione istituzionale con il mondo dell'impresa e offrendo al personale tutte le informazioni e i chiarimenti sui servizi che oggi l'Istituto eroga». Il 23 ottobre il presidente Tridico farà visita alla sede Inps di Caserta diretta da Giuliana Mazzarella dove incontrerà il personale, il comitato provinciale presieduto da Giuseppe Ilardi e il presidente del comitato regionale Pietro Pettrone.