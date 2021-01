CASTEL VOLTURNO - Cambia cognome perchè quello che aveva era diventato un incubo per lui. Probabilmente da sempre aveva portato con grossa sofferenza il suo cognome. Perché nel vocabolario italiano è attribuito anche alla femmina del maiale destinata alla riproduzione e usato come offesa ed epiteto infamante: Troia. Per questo si era rivolto a un giudice per poterlo cambiare. E finalmente la sua richiesta di soccorso è stata accolta. All’albo pretorio di un Comune del casertano è comparso il cambio del cognome che evidentemente gli pesava davvero troppo, come dimostrato anche dalla scelta del nuovo. Troia infatti da oggi si chiama come un artista napoletano scomparso prematuramente e che fece della leggerezza d’animo, ma non della superficialità, il suo marchio di fabbrica. Da oggi si firmerà come Troisi. Dopotutto, “Se la poesia non è di chi la scrive, ma di chi gli serve”, perché non può essere lo stesso pure per i cognomi?

