Martedì 13 Marzo 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 10:43

Scuole chiuse a Maddaloni oggi 13 marzo per permettere la verifica di eventuali danni provocati dalla tromba d'aria che si è abbattuta nella serata di ieri sui comuni alle porte di Caserta. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal commissario straordinario del Comune di Maddaloni, prefetto Benedetto Basile. La tromba d'aria che ieri sera ha investito il territorio di Maddaloni ha causato diversi danni e gravi disagi alla circolazione stradale per la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari, nonché crolli di cornicioni di edifici pubblici e privati.Per questo il commissario straordinario, in via precauzionale «per motivi di sicurezza e incolumità pubblica», ha disposto la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado «al fine di procedere a una verifica di eventuali danni provocati alle strutture scolastiche»