Antonio Trombetta , 67 anni, medico di base è il nuovo sindaco di Marcianise. Per stabilirlo si è dovuto attendere le 3,40 di notte, quando dall'ufficio elettorale del Comune sono stati resi noti i dati ufficiali. Un ritardo dovuto all'esiguità del distacco dei voti tra i due candidati a sindaco che, alla fine, è stato di appena 61 voti che, rapportati al numero dei votanti, 23.130, è un nonnulla.

In pratica i voti raccolti da Trombetta sono stati 11.415 (50,13%), mentre quelli di Lina Tartaglione 11.354 (49,87%). Un leggero vantaggio di Trombetta che, però, non ha raggiunto la sua coalizione formata da quattro liste di ispirazione civica e di centrodestra, che ha ottenuto 9.910 voti e una percentuale del 44,48%, rispetto alle dieci liste di centrosinistra che appoggiavano Tartaglione e che hanno riportato 12.368 con una percentuale del 55,52%. In virtù di questo risultato, le liste di Trombetta hanno ricevuto 11 seggi, mentre quelle di Tartaglione 12 più il seggio della candidata sindaco.

Un dato emerge dai risultati: il largo uso del voto disgiunto in danno di Tartaglione, che ha riportato più di 5 punti percentuali in meno rispetto alle liste che la appoggiavano.Per cui si è verificato che il sindaco eletto non ha la maggioranza e quindi è previsto il voto di fiducia da parte del consiglio comunale. In questo caso il sindaco entra comunque in carica perché legittimato dal plebiscito popolare, salvo, appunto, la fiducia da parte dei consiglieri, i quali si guardano bene dal non votare la fiducia, consapevoli del fatto che dietro l'angolo c'è lo scioglimento del consiglio e quindi nuove elezioni.

Tecnicamente, questa circostanza è definita "anatra zoppa", ma praticamente può dare luogo a inciuci, trasformismi e accordi sotto banco che nulla hanno a che vedere con la politica. Altra ipotesi può essere una "Grosse Koalition", per dirla alla tedesca, un governo di larghe intese per superare il momento di stallo e che raccoglie la fiducia di entrambi gli schieramenti. Quello che succederà e quale futuro avrà questa amministrazione sarà verificato nei prossimi giorni.

Ieri mattina, i sostenitori di Trombetta hanno continuato a festeggiare la vittoria mentre Tartaglione ha pubblicamente accettato la sconfitta e in un messaggio ai marcianisani ha affermato: «È stata per me comunque una grande vittoria! Grazie. Per soli 61 voti non sono il vostro sindaco, ma ringrazio ognuno degli 11.354 cittadini che con coraggio e sicuramente tanto cuore hanno creduto in me. Facciamo tanti auguri al dottor Antonio Trombetta perché la volontà popolare è sempre sovrana».

Venendo alla composizione del consiglio comunale, i seggi sono stati così ripartiti: coalizione di centrosinistra 12 seggi più la candidata sindaco Tartaglione: 5 al Pd, che ha registrato 5.966 preferenze (Pinuccio Moretta, Alberto Abbate, Marina Moretta, Paola Foglia e Raffaele Guerriero); 1 Marcianise Terra d'idee (Tommaso Valentino); 1 Più Marcianise in Europa (Giovanni Pratillo); 1 Vivila Marcianise (Raffaele Delle Curti); 1 Moderati in Azione (Nicola Russo); 1 M5S (Rosalba Cibelli); 1 Civica e Libera (Salvatore Raucci); 1 Sinistra e Libertà (Iole Giuliano). Alla coalizione del sindaco Trombetta sono stati assegnati 11 seggi: 5 a Marcianise al Centro (Maria Luigia Iodice, Pasquale Salzillo, Enzo Letizia, Carmela Laurenza e Antimo Rondello); 4 Per Marcianise (Angelo Ricciardi, Giandomenico Colella, Tommaso Acconcia e Antimo Zarrillo); 1 Fratelli di Marcianise (Domenico Moriello); 1 Polo per Marcianise (Giuseppe Tartaglione). Le principali novità sono: 7 donne elette, 8 debutti, 3 candidati che superano i mille voti. Rispetto alle precedenti amministrazioni, sempre contenute per la presenza di quote rosa, quest'anno sono entrate a far parte del consiglio Maria Luigia Iodice e Carmela Laurenza di Marcianise al centro, Marina Moretta e Paola Foglia del Pd, Rosalba Cibelli del Movimento 5 Stelle, Iole Giuliano di Sinistra e Libertà e la stessa Lina Tartaglione. Gli 8 candidati che per la prima volta siederanno tra gli scranni del consiglio comunale sono Enzo Letizia e Carmela Laurenza di Marcianise al centro, Angelo Ricciardi di Per Marcianise, Marina Moretta del Pd, Nicola Russo di Moderati in Azione, Rosalba Cibelli per Movimento 5 Stelle, Salvatore Raucci di Civica e Libera e Iole Giuliano per Sinistra e Libertà. I campioni di voti sono stati la consigliera regionale Maria Luigia Iodice (1.278) e Pasquale Salzillo (1.140) entrambi di Marcianise al Centro e Pinuccio Moretta del Pd (1.112).