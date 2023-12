Continuano le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, guidati dal tenente colonnello Antonio Bandelli, per ricostruire le cause della morte di Concetta Infante, la donna il cui corpo privo di vita è stato trovato sabato scorso in un baule nella sua camera da letto. Indicazioni importanti per indirizzare l'inchiesta si attendono dall'esame autoptico, eseguito ieri pomeriggio presso l'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Per il momento nessuna indiscrezione è trapelata. L'autopsia dovrà dare delle risposte ai numerosi interrogativi ancora aperti di un giallo soltanto in parte risolto. Questo nei limiti in cui lo consentiranno le condizioni di un cadavere che al momento del rinvenimento era in avanzato stato di decomposizione. Quando è morta la settantasettenne? È stata effettivamente vittima di un incidente domestico? O ha subito un'aggressione, delle violenze? È stata una lite finita male?

Per ora, la sola indagata a piede libero per occultamento di cadavere è la figlia Maddalena, cinquantaquattro anni. Disoccupata, viveva con la madre nell'appartamento al decimo piano del palazzo al civico 5 di via Razzino; tiravano avanti con la pensione di Concetta. Stando a quanto Maddalena ha raccontato ai carabinieri, la donna sarebbe morta un mese e mezzo fa; sarebbe caduta vicino al portoncino di ingresso, picchiando la testa. La figlia l'ha vegliata per due giorni e quando è spirata ne ha nascosto il corpo nel baule, dopo averlo avvolto con cura in una coperta, «perché non avevo i soldi per il funerale» avrebbe affermato. L'autopsia dovrà confermare questo racconto ma potrebbe anche far emergere un quadro diverso e far orientare in un'altra direzione le indagini. Restano irrisolti altri interrogativo: Concetta poteva essere salvata? Perché i soccorsi non sono stati chiamati? C'è attesa anche per sapere quando la salma sarà restituita ai familiari.

La decisione del sostituto procuratore della repubblica di Santa Maria Capua Vetere Albruzio Ricciardiello potrebbe arrivare nelle prossime ore. Quale delle figlie se ne occuperà? E dove saranno celebrati i funerali? L'unica certezza è che Maddalena è rientrata a Cepagatti, in provincia di Pescara dove le due donne abitavano prima di trasferirsi a Mondragone cinque anni fa e dove ancora vive la sorella e dove tutte hanno la residenza. Le due sorelle sarebbero in abitazioni diverse. Intanto, emerge una storia sempre più drammatica di abbandono e di disagio. I racconti dei vicini e dei conoscenti descrivono Concetta come vittima di atteggiamenti vessatori della figlia. Per molti, le impediva di uscire, la maltrattava e la picchiava.

Si parla di litigi continui, urla, colpi battuti contro le pareti ed i muri di casa forse per richiamare l'attenzione e di un ascensore guasto che Maddalena non voleva riparare e che rendeva difficile a Concetta, con problemi di deambulazione, scendere e salire. Un quadro alla cui veridicità ed alla cui ricostruzione stanno lavorando i carabinieri, che continuano ad ascoltare testimoni, vicini, conoscenti.

Gli episodi sono stati denunciati ai servizi sociali del Comune di Mondragone anche dai responsabili di alcuni patronati del territorio che assistevano le due donne per le pratiche burocratiche. La visita operata dalle assistenti sociali nel giugno scorso non avrebbe riscontrato però problemi o situazioni tali da giustificare un intervento. Per altri invece sarebbe stata una famiglia fragile lasciata al suo destino. Su questo aspetto si è scatenata una polemica sui social con accuse all'amministrazione ed agli uffici comunali. Al punto che il sindaco Francesco Lavanga è intervenuto con una nota per ribadire quanto già ha detto l'altro giorno: «Dal sopralluogo effettuato, il personale intervenuto non riscontava criticità. Le stesse donne hanno dichiarato che la segnalazione era priva di fondamento e di non aver necessità di nessuna forma di aiuto. L'ufficio ha comunque offerta la propria disponibilità, lasciando i recapiti telefonici. L'assenza di particolari criticità è stata poi confermata dal Comune di residenza delle due donne».