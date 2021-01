La Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro un distributore di carburante situato nel comune di San Nicola la Strada, in quanto il gasolio, in seguito a specifiche analisi chimiche, sarebbe risultato non conforme a quello standard, dunque di qualità inferiore.

Per il titolare dell'attività, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha coordinato l'indagine, chiedendo e ottenendo dal Gip l'emissione del decreto di sequestro preventivo, ha ipotizzato i reati di frode in commercio e fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte, in particolare delle accise sul carburante. Dalle analisi, sarebbe emerso - secondo gli investigatori - che il prodotto venduto come gasolio era in realtà il risultato della «miscelazione tra taglio di idrocarburi differenti, simili al gasolio, e uno con caratteristiche simili all'olio lubrificante».

