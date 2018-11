Truffa per 5mila euro anziani nel Casertano arrestato finto avvocato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Novembre 2018, 11:51

Un complice aveva appena telefonato alle vittime, fingendosi un carabiniere per avvertirli che il figlio rischiava l'arresto in seguito a un incidente stradale. L'altro, il finto avvocato, con un tempismo quasi perfetto, si era presentato in casa, chiedendo loro dei soldi per appianare il tutto, compresa una pratica di sfratto in corso.I due, una coppia di anziani di Recale, frastornati dalla concitazione degli eventi, avevano consegnato la somma di 5mila euro al sedicente professionista, che poi si era dileguato. Ma il dubbio aveva cominciato a montare e i malcapitati hanno pensato bene di chiamare ai veri carabinieri. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di mercoledì, in una traversa di via Roma. Quando i militari della stazione di Macerata Campania, agli ordini del comandante Baldassarre Nero, hanno bloccato nei pressi di un distributore di carburanti il truffatore, un 30enne della periferia Nord di Napoli che aveva ancora con sé il denaro.