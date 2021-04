Truffa con bonifici su postpay Identificati due ragazzi casertani

S. MARIA A VICO - Incassavano ingenti somme di denaro pilotando transazioni su Postpay di familiari e conoscenti. Un sistema ben strutturato da qualche mese, che è stato smontato in queste ultime ore dai carabinieri della stazione locale di Santa Maria a Vico, coordinati dalla Compagnia di Maddaloni. I militari dell’Arma hanno agito dopo una serie di segnalazioni arrivate da diversi cittadini della Valle di Suessola. Due giovani di Arienzo e Santa Maria a Vico, nel Casertano, sono finiti nei guai con l’accusa di riciclaggio di denaro e truffa aggravata. Hanno intascato bonifici dopo aver arruolato persone ad aprire Postpay. In cambio davano circa 500 euro e incassavano il resto. L’indagine, ancora in corso, ha fatto luce su una serie di vicende; a quanto pare, sono circa una cinquantina di persone ad essere state truffate.

