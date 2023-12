È aversana la mente della mega truffa messa in atto per la "vendita" del bonus cultura che i giovani avrebbero dovuto spendere per ricevere libri, biglietti per l'ingresso a cinema, teatro e musei. Una truffa che ha visto il coinvolgimento di 530 giovanissimi provenienti non solo da Aversa e dai comuni dell'Agro Aversano, ma anche da quelli dell'hinterland settentrionale di Napoli.

Tant'è che a scoprire il meccanismo messo su da un edicolante aversano - denunciato- (del quale non è stato reso noto il nome) sono state le fiamme gialle del gruppo guardia di finanza di Giugliano. Nel rapporto inviato ai magistrati della procura del tribunale di Napoli Nord sono finiti sia i giovani che l'edicolante. Semplice, ma efficace il meccanismo della truffa che avrebbe riguardato il biennio 2017 2018. A essere utilizzati in maniera impropria sono stati i voucher 18App erogati all'epoca dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Buoni destinati ai neo-diciottenni per supportare le spese relative a iniziative culturali e ricreative che, invece, nel caso portato a galla dai finanzieri, sono stati utilizzati come merce di scambio. L'edicolante aversano avrebbe consentito ai beneficiari di scambiare i buoni del valore di 500 euro con somme comprese tra i 150 e i 300 euro, senza fornire loro i beni culturali previsti.

In pratica, li avrebbe acquistati ad un prezzo inferiore con i giovani che ricevevano denaro e lui che incamerava voucher che, all'incasso, gli avrebbero fruttato ognuno i cinquecento euro del valore facciale. L'impudenza del regista di questa truffa avrebbe raggiunto il massimo caricando, da quanto sarebbe emerso in diversi casi, addirittura le carte Postepay intestate ai giovani. Un'operazione quella dello scambio tra soldi e voucher resa possibile non solo grazie al passaparola ma anche all'utilizzo di alcuni social. Quasi gli autori avessero la certezza di essere al sicuro, di non poter essere scoperti, come, invece, per loro sfortuna, è avvenuto. Secondo le fiamme gialle la somma complessiva incassata dall'intraprendente edicolante normanno sarebbe stata di 265mila euro. Ad inchiodare il presunto truffatore una circostanza che dimostrerebbe la certezza della truffa. Nel corso delle indagini, infatti, è emerso che l'imprenditore non aveva mai avuto in magazzino i beni che dichiarava di aver dato ai giovani studenti in cambio dei voucher.

Per cui è stato agevole per i finanzieri dimostrare che mai avrebbe potuto cederli (non avendoli) ai giovani. La magistratura ha convalidato l'applicazione di contestazioni amministrative a carico dell'edicolante e dei beneficiari, con una sanzione triplicata rispetto a quanto avrebbero indebitamente percepito, ossia fino a 1.500 euro per i giovani e 795mila euro per l'edicolante. Un meccanismo di truffa questo scoperto ad Aversa che non è affatto nuovo, anche se ne esistono diversi altri.

Proprio la scorsa settimana, i carabinieri della compagnia di Trieste avevano scoperto un'altra truffa con ben 620 voucher coinvolti. Gli autori, in questo caso, avevano carpito le identità dei ragazzi appena maggiorenni fingendosi impiegati di Uffici Anagrafe comunali, "facilitatori" della procedura per il bonus cultura, e avevano utilizzato i dati accedendo abusivamente alla App18 predisponendo falsi voucher d'acquisto. Avevano, poi, attivato uno Spid con le vere generalità dei ragazzi ma con un provider diverso dal fornitore del servizio Spid attivato dai giovani, e fatto acquisti da ditte complici. Inchiesta che ha portato alla scoperta di 620 casi in tutta Italia ma il numero è in aumento. La truffa si aggira sui 300mila euro.