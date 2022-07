Truffe e furti d'identità: due colpi al giorno

Rubare l'identità per commettere una frode e sottrarre denaro è diventato un gioco da ragazzi. Complice anche la superficialità con cui in molti pubblicano sul web i propri dati, l'affare redditizio è a portata di mano, o meglio di mouse, e le frodi creditizie sono aumentate considerevolmente nel 2021. Meno di 30 anni, uomo, alla ricerca dell'affare per l'acquisto di elettrodomestici di ultima generazione, di articoli di elettronica e telefonia, di auto e moto, perfetto conoscitore del mercato on line e per lo più campano. E' l'identikit della vittima preferita tracciato dall'Osservatorio sulle Frodi Creditizie e i furti d'identità secondo uno studio realizzato da CRIF-MisterCredit, che piazza la Campania al primo posto in Italia con 4.787 casi di frodi, tredici al giorno. Caserta, con 785 casi registrati - due al giorno - è al settimo posto nella classifica nazionale, seconda in Campania preceduta solo dalla provincia di Napoli, che con 2860 casi si colloca al primo posto nel ranking nazionale. Seguono Salerno con 668, Avellino con 267 e Benevento con 207. Nella classifica la nostra regione è seguita dalla Sicilia (3.380 casi) e dalla Lombardia con 3.200 casi.



Le fasce più colpite dai furti di identità digitale sono gli uomini al di sotto dei trent'anni con il 63,5% del totale, 2,7% in più rispetto al 2020, mentre la fascia over 60 perde il 6,9%. Secondo quanto evidenziato nello studio, i truffatori - organizzazioni criminali che ormai non disdegnano nemmeno le operazioni fraudolente su beni di importo contenuto - preferiscono prelevare piccole somme, fino a 1500 euro. E' stato infatti registrato nell'ultimo anno un aumento del 52% rispetto al 2020. Cresciuti anche i casi di frode con importi compresi tra i 5.000 e i 10.000 euro con un +45,7% registrato, e quelli con valore superiore ai 10.000 euro, che arrivano al 12,7%.

In calo solamente i casi con valore compreso tra 1.500 e 3.000 euro, con -28,9%, e quelli tra 3.000 e 5.000 euro (-10,1%). Continuano ad aumentare le frodi sui prestiti personali (+56,6%), e le frodi sulle carte di credito che fanno segnare una crescita del + 59,7% rispetto al 2020. La carta di identità risulta essere il documento più vulnerabile, bucata' nell'80,7% delle frodi creditizie. Per le patenti, invece, nel 4,1% dei casi si tratta di patenti inesistenti o non appartenenti alla persona indicata.

L'unica nota positiva è che, in controtendenza rispetto a quanto rilevato nel 2020, i tempi di scoperta delle frodi si stanno accorciando. A fronte del 36,3% del 2020, nel 2021 è il 42,4% dei casi che viene scoperto entro i primi sei mesi. Diminuiti al contempo i casi scoperti dopo oltre 3 anni (-11,3%).