Tumori, l’appello del presidente della Lilt a Caserta: «Investire in prevenzione»

«Le istituzioni devono investire in prevenzione e non in malattia. Non in ospedali ma in poliambulatori. Nello stesso tempo, noi dobbiamo chiedere e pretendere questo, perché è un nostro diritto mantenere la buona salute». Lo ha detto il presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) Francesco Schittulli, intervenuto con la lettura magistrale al convegno «Stili di vita in oncologia. Capitolo II - Cancro colon-retto», tenutosi al Belvedere di San Leucio.

L'apertura dei lavori è stata affidata alla presidente del convegno Annamaria Colao: «E’ molto importante parlare di stile di vita, che poi rientra nella prevenzione primaria. C'è ancora un po’ di confusione quando se ne parla. Si pensa sempre solo all'alimentazione. In realtà, è un complesso insieme di regole salutari di cui l'alimentazione è certamente il primo gradino. Non dobbiamo dimenticare l'esercizio fisico. Ci si può ammalare anche solo stando seduti. Quindi è importante tener conto che il nostro corpo ha bisogno di muoversi, dobbiamo rispettare il ritmo sonno-veglia. Ci dobbiamo svegliare – ha concluso - la mattina presto e andare a dormire il più presto possibile. Rispettare il ritmo dei cibi e poi essere felici, questo fa parte anche dello stile di vita sano».