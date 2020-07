Estate dell'era Covid a Caserta: si cominciano ad intravedere i primi timidi segni di una ripresa, sebbene alquanto «guardinga». Nel senso che le persone e i turisti si stanno muovendo ma con una certa cautela. Una tendenza che si riscontra sia nell'ambito dell'accoglienza alberghiera che della ristorazione.

«Al netto del turismo straniero, quasi totalmente assente, e delle cerimonie quasi tutte rinviate, non possiamo lamentarci», dice Michele Della Rocca, contitolare dello storico ristorante Massa di Caserta. «Noi, forse, siamo favoriti anche dal fatto di avere un locale molto ampio e soprattutto un giardino, che poi sono le cose che la gente chiede. Inoltre - aggiunge Della Rocca - osserviamo rigorosamente le norme di sicurezza indicate dai vari Decreti ministeriali: oltre al distanziamento fisico dei clienti, assicurato sia all'esterno che all'interno, all'ingresso misuriamo la temperatura, richiediamo l'autocertificazione e tutto il nostro personale, compreso gli addetti alla cucina e il pizzaiolo, indossano le mascherine e i guanti. Accortezze che i clienti apprezzano e che li tranquillizzano. In particolare le signore che sono più attente ai dettagli e all'osservanza delle regole e che, anzi, le pretendono. In fondo, un sacrificio neppure troppo pesante per noi, che però, viene ripagato dalla soddisfazione dei clienti».

Segni di speranza e di ottimismo che si registrano anche fuori città dove si nota un movimento forse più forte che in passato. «Abbiamo perso, almeno per ora, le prenotazioni per cerimonie ed eventi, ma in compenso abbiamo acquistato nuovi avventori, molti dei quali arrivano anche da lontano», dice Dino Casale, patron del ristorante «Al vecchio mulino- Villa Guarnera» di Teano. «Qui siamo in campagna e la gente viene volentieri per il bisogno di stare all'aria aperta, di avere spazi ampi, oltre che di mangiare bene. Evidentemente, dopo i mesi di lockdown questa è diventata una vera priorità». La conferma che le preferenze cadano su luoghi «meno cittadini» artu forriva anche da Gino Della Valle, titolare del ristorante Gli Scacchi dì Casertavecchia. «Per fortuna abbiamo ricominciato a lavorare e bene, forse anche perché abbiamo spazi sufficienti sia all'interno che all'esterno, per assicurare il distanziamento richiesto. Dunque, possiamo dire che stiamo facendo di nuovo una sorta di rodaggio che, però, mi sembra promettente». Anche Michele Della Valle, titolare di un b&b a Casertavecchia nota una certa maggiore affluenza. «Stanno arrivando più persone», dice. «Da noi arriva prevalentemente chi preferisce la calma e il silenzio del borgo alla città. Anche a noi vengono chieste particolari cautele, che garantiamo con convinzione. A tutti misuriamo la temperatura con termoscanner, richiediamo che all'ingresso si disinfettino le mani ed evitiamo di servire la colazione a buffet. Anzi, nei primi giorni subito dopo la riapertura, molti clienti ci chiedevano addirittura di poterla avere in camera e all'inizio li abbiamo accontentati, perché anche coloro che viaggiano mostrano, comunque, un certo timore. Poi, chiarite meglio le regole, abbiamo deciso di servirla nella sala comune dove, però, e già tutto sistemato sui tavoli dei vari ospiti». Insomma, questa estate turistica sta passando fra timori e speranze, cautele e norme.

IL FUTURO

Nel frattempo c'è chi pensa al futuro. «Ormai quest'anno per il turismo è archiviato - e' il parere di Enzo Moriello, presidente settore turismo di Confindustria Caserta - perciò siamo concentrati sul prossimo. Per fortuna se una cosa buona si può trovare in questa pandemia, è l'aver creato solidarietà, vicinanza e sinergia. Così, stiamo collaborando con vari enti e istituzioni per studiare strategie e progettualità per l'anno che verrà e che speriamo sia migliore».

