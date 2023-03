Commercio, turismo e servizi, confronto tra i presidenti di Confcommercio e Confesercenti

Lucio Sindaco e Salvatore Petrella a confronto per avviare iniziative comuni a sostegno delle imprese associate. L’incontro tra i presidenti provinciali di Confcommercio e Confesercenti Caserta, avvenuto questa mattina nella sede di Confesercenti, ha consentito ai due vertici delle storiche organizzazioni di categoria di valutare le opportunità offerte dai distretti del commercio in Terra di Lavoro, tracciare un bilancio dell’andamento economico locale e analizzare le azioni sinergiche da mettere in campo per sensibilizzare le amministrazioni comunali sulle criticità e le problematiche che stanno attanagliando il settore del commercio, del turismo e dei servizi.

«L’obiettivo – ha dichiarato al riguardo il presidente Sindaco – è quello di unire le forze e mettere in rete le idee per promuovere lo sviluppo delle imprese sui singoli territori. Tutto ciò anche attraverso una serie di iniziative che a breve proporremo alle istituzioni, sollecitandole ad adottare interventi mirati per la categoria».

«Siamo onorati di aver ricevuto nella nostra sede la visita del collega Lucio Sindaco - ha affermato il presidente Petrella - si è trattato di un confronto costruttivo per sostenere al meglio il futuro delle imprese che rappresentiamo. In particolare sulla questione dei distretti del commercio auspichiamo in una accelerazione da parte dei comuni nei prossimi giorni. Noi continueremo nella nostra campagna di sensibilizzazione e nell’offrire il nostro contributo». Il presidente Petrella ha poi annunciato che a breve ricambierà la visita presso la sede di Confcommercio.