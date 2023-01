Turismo e comunicazione della bellezza, la Vanvitelli lancia un nuovo Master

Costruire figure professionali capaci di valorizzare e promuovere, in modo attivo e sostenibile, la bellezza dello straordinario patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese. Nasce con questo obiettivo il Master universitario di primo livello in «Turismo sostenibile e comunicazione della bellezza Esperienze Euro-Mediterranee», promosso dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università della Campania «L. Vanvitelli», su impulso del rettore Gianfranco Nicoletti.

«L'attenzione crescente nei riguardi di un turismo sempre più rispettoso dell'ambiente e delle risorse culturali, richiede professionalità manageriali in grado di innalzare la qualità della nostra offerta turistica, in uno scenario complesso e globalizzato», ha spiegato il professor Vincenzo Pepe, che dirigerà il percorso formativo strutturato in modo da aprire opportunità e offerte in un settore fondamentale per l'economia per il quale, secondo le previsioni, nei prossimi anni ci sarà la maggior crescita occupazionale.

«Il Master ha avuto un enorme successo lo scorso anno grazie a presenze autorevoli e tanti altri esperti nel settore del turismo sostenibile e della comunicazione della bellezza - ha detto il professor Francesco Eriberto D'Ippolito, direttore del Dipartimento di Scienze politiche della Vanvitelli - Ciò ci ha spinto a riproporre lo stesso format guardando con molta attenzione al profilo manageriale delle professionalità che andremo a formare. Una partita importante sopratutto per il Mezzogiorno dove nei prossimi anni molti sbocchi occupazionali nasceranno dall’azienda turistica. Puntiamo a diventare un’eccellenza italiana culturale nel campo del turismo collegato allo sviluppo e alla sostenibilità - ha concluso D'Ippolito - E puntiamo anche sulla formazione in campo enogastronomico di operatori manager nel Sud Italia».

Il Master, aperto a 25 partecipanti, si avvarrà di un panel di docenti autorevoli e qualificati tra cui Vittorio Sgarbi, saggista e critico d'arte; il direttore del parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel; il direttore del parco Archelogico di Paestum e Velia Tiziana D'Angelo; e inoltre, il regista Enrico Vanzina, la scrittrice e psicologa Vera Slepoj, l'esperto in Marketing turistico e sostenibilità Massimo Lucidi, il Country Manager Italia di MSC Crociere, Leonardo Massa. Al corso, che ha durata annuale, potranno accedere tutti i laureati triennali e magistrali mentre la quota di iscrizione è di € 1400. Il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è il 31 gennaio 2023.