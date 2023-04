Turista francese in possesso di 5 chili di droga: arrestato

Quando è stato fermato dai carabinieri della Stazione di San Prisco per un controllo, in una zona isolata del centro a pochi chilometri da Caserta, un quarantenne turista francese ha subito riferito ai militari di non parlare bene l'italiano. L’uomo, che invece comprendeva e parlava l’italiano, è stato tradito dall’atteggiamento nervoso e intollerante, che ha insospettito i carabinieri che lo hanno identificato e sottoposto a perquisizione personale, successivamente estesa all’alloggio dove stava trascorrendo qualche giorno. Proprio nell'alloggiosono stati rinvenuti, nella sua diponibilità, circa 5 chili di hashish.

I militari dell’Arma hanno trovato, nel bagno dell’alloggio, custoditi in due borsoni, 48 panetti di hashish e una macchina per il confezionamento dei panetti ed il sottovuoto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il turista è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.