C'è molto di casertano nel film «Tutto per mio figlio», andato in onda su RaiUno lunedì sera. E non solo per le location scelte. Dai Ponti della Valle, ben visibili fin dalle scene iniziali, allo spettacolo del Parco della Reggia di Caserta. La storia è una di quelle di cui si è sentito più volte parlare in Terra di Lavoro. Storie di camorra e di resistenza. Il protagonista è il napoletano Giuseppe Zeno, volto noto delle fiction, ma anche attore teatrale.

APPROFONDIMENTI Teatri di Pietra d’Autunno 2022 presenta «Infiniti Mondi» La tela di Bernardo Strozzi ritorna nella chiesa

Zeno è Raffaele Acampora, un allevatore di bestiame che, insieme con i suoi colleghi del mercato, sul litorale domizio, diventa vittima del racket criminale con l'imposizione del pizzo. Il protagonista decide però di ribellarsi. Lo fa anche per il bene del suo figlio più grande, al quale vuole dimostrare che quella strada non va intrapresa. Raffaele fonda anche un sindacato e convince i suoi colleghi a iscriversi. Inizia a collaborare con la polizia e con la magistratura. La camorra cerca in ogni modo di farlo smettere, prima con offerte e poi con minacce e intimidazioni, fino a ucciderlo. Alla realizzazione del film ha offerto la sua collaborazione anche lo scrittore casertano, di origini pugliesi, Paolo Miggiano, esperto in questioni criminali e autore di numerosi saggi sulle vittime delle mafie.



«Tutto per mio figlio» è un film da vedere. È una storia di resistenza alla camorra, che riporta immediatamente alla mente quella di Federico Del Prete. Anche lui un commerciante ambulante ucciso dalla camorra a Casal di Principe nel 2002. Anche Del Prete aveva fondato un sindacato per difendere la categoria dei venditori dei mercati, quotidianamente presi di mira dal malaffare. «Fu un cittadino esemplare e coraggioso dice Miggiano al quale lo Stato non seppe garantire protezione adeguata se non concedendogli dopo morto la medaglia d'oro al valor civile».

Alla realizzazione del film ha collaborato anche la Siedas, la Società italiana esperti del diritto delle arti e dello spettacolo, presieduta dall'avvocato casertano Fabio Dell'Aversana e di cui sono componenti Miggiano e Alessia Guerriero. E casertani sono anche gli attori Roberto De Francesco, Giovanni Allocca ed Enzo Varone.

Il film, inoltre, richiama anche altre storie di resistenza alla camorra, come quella di Mimmo Noviello, imprenditore delle scuole guida, ucciso nel 2008 a Castel Volturno, che non volle mai chinarsi alle imposizioni dei clan. Sette anni prima aveva denunciato gli estorsori. «Grandi furono scrive Miggiano nel libro «L'altro casalese» il suo impegno antiracket e la sua rettitudine morale, testimoniata oggi dai figli che mostrano con fragile fierezza il loro dolore di sopravvissuti all'immane tragedia».

Poi, come non ricordare Antonio Ciardullo, piccolo imprenditore dei trasporti che venne ucciso nel settembre 2008 a Trentola Ducenta. Con lui c'era il suo collaboratore Ernesto Fabozzi. Anche Ciardullo, dieci anni prima, si era ribellato al racket, facendo arrestare uno dei suoi estorsori.