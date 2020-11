Il corpo senza vita di Jaswinder Kaur, una donna di origini indiane di 45 anni, rimane per un po' sul ciglio dell'Appia senza che nessuno se ne accorga. Poche auto, è sera tardi e benché fino alle 23 sia consentito uscire di casa, di gente in giro in questi giorni ce n'è davvero poca. Poi qualcuno la vede, nota quel corpo inerme sull'asfalto e dà l'allarme. Ma è già troppo tardi: Jaswinder forse è morta sul colpo, forse poteva salvarsi se solo chi l'ha investita si fosse fermato subito e avesse chiamato aiuto, anziché scappare pensando di poter sparire nella notte e scampare alle sue responsabilità. Non è andata così perché, insieme all'ambulanza, in via Appia Antica arrivano anche i carabinieri. I militari di lì a qualche ora hanno già rintracciato il responsabile dell'investimento fatale. Un'indagine lampo in cui il tempo è stato proprio il fattore fondamentale: se ne fosse trascorso ancora, non sarebbe stato possibile stabilire che Achille Neri, quando ha investito Jaswinder, era ubriaco. Ed è per questa ragione, oltre che per il fatto che è fuggito dopo l'incidente, che adesso il 58enne è in carcere, a Santa Maria Capua Vetere. Risponde di omicidio stradale.

Sono circa le 22 di lunedì sera quando in via Appia Antica, zona Incaldana nei pressi della clinica «Padre Pio», Jaswinder Kaur, cittadina indiana residente a Mondragone, viene centrata da un'auto in corsa. La visibilità, a quanto pare, in quel tratto della strada è scarsa, ma ciò non basta a motivare le drammatiche conseguenze dell'impatto. Con tutta probabilità, l'incidente avrebbe avuto risvolti meno tragici se l'andatura dell'auto che l'ha travolta non fosse stata elevata, ma saranno le perizie a stabilire se la macchina di Neri sfrecciava oltre la velocità consentita. Per ora, secondo quanto stabilito dall'indagine dei carabinieri della compagnia di Mondragone, si sa che subito dopo l'incidente, il guidatore è scappato via, senza fermarsi a soccorrere la donna, né successivamente è tornato sui suoi passi. E che era al volante sotto l'effetto di alcol.

Jaswinder muore forse sul colpo e l'uomo che l'ha investita, convinto di poterla passare liscia, fugge via, ma non va poi così lontano. I carabinieri acquisiscono una serie di informazioni, forse anche un filmato, e rintracciano quella Fiat Seicento azzurra che ha travolto la donna qualche ora prima. L'uomo, residente a Mondragone, non è uno sconosciuto agli archivi di polizia. Viene identificato e sottoposto all'alcol test. «Era in stato di ebbrezza alcolica» recita il rapporto delle forze dell'ordine, mentre guidava l'auto che «ha investito la donna e ne ha causato il decesso». La Seicento viene sequestrata su ordine della Procura che disporrà nei prossimi giorni le necessarie perizie del caso. Per Neri scatta l'arresto con l'accusa di omicidio stradale. Il corpo di Jaswinder viene trasferito all'Istituto di medicina legale di Caserta da dove, ci si augura, qualcuno possa a breve richiederne la restituzione per darle almeno un funerale.

Ancora sangue sulle strade del Litorale Domitio. La settimana scorsa due ventenni di origini africane sono rimasti uccisi nel corso di un incidente. Qualche giorno prima era toccato a un loro coetaneo italiano. Il bilancio delle vittime della strada in questi ultimi sette giorni è già pesantissimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA