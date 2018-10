Martedì 9 Ottobre 2018, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri un 40enne di Arpaia (Benevento) che ieri, alla guida di un'auto, ha travolto un 27enne che viaggiava a bordo di uno scooter sulla via Appia a Maddaloni (Caserta). Il giovane è finito in ospedale in prognosi riservata, ma nella tarda serata è morto per le gravissime ferite riportate. Dalle indagini realizzate dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, è emerso che il 40enne viaggiava a forte velocità e in stato di ubriachezza, come rilevato dai test effettuati dopo l'incidente.