Ubriaco in strada estrae una pistola, poi rivelatasi giocattolo, e la punta contro i Carabinieri, esplodendo tre colpi nel corso della colluttazione al termine della quale viene finalmente disarmato. È successo a Teano, in provincia di Caserta, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato per lesioni, resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale un cittadino della Repubblica Ceca, M.J., 25 anni, in Italia senza fissa dimora. I militari, allertati dalla centrale operativa della compagnia di Capua, sono intervenuti in via Ferrovia dove hanno sorpreso l'uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica che barcollava al centro della carreggiata creando pericolo per la circolazione stradale. Il 25enne, alla vista dei Carabinieri, ha estratto una pistola puntandola contro i militari e urlando frasi incomprensibili. Nonostante fosse stato invitato ripetutamente a gettare l'arma, M.J. ha continuato con le sue minacce arma in pugno. Il ceco è stato quindi bloccato e immobilizzato dai militari a seguito di una breve colluttazione nel corso della quale, al fine di divincolarsi, ha esploso tre colpi di pistola. L'arma, risultata essere un giocattolo, era priva del tappo rosso ed è stata sequestrata insieme a tre cartucce. M.J. è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Martedì 2 Gennaio 2018, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA