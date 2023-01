È stato arrestato per omicidio stradale un trentenne di Sessa Aurunca che la notte di San Silvestro, nel basso Lazio, ha travolto e ucciso sul colpo un turista francese di 75 anni. L'uomo, a bordo della sua auto, stava percorrendo la centrale via Marconi a San Vittore del Lazio, borgo medievale del frusinate ai confini con la provincia di Caserta quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassino, ha investito la vittima. Ieri, la notifica degli arresti domiciliari per l'investitore.

Il racconto dei testimoni è stato scioccante. L'anziano - arrivato in Italia per trascorrere le festività natalizie insieme ai familiari della compagna originaria di San Vittore del Lazio - era appena uscito di casa e si stava dirigendo verso le abitazioni di alcuni conoscenti, quando è stato falciato dalla vettura condotta dall'uomo residente nella frazione di San Carlo, a Sessa Aurunca. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Georges Galvez, franco-venezuelano, conosciuto da tutti come JoJo. Inutile il tentativo di frenata: l'impatto, violentissimo, hanno richiamato l'attenzione dei residenti nel centro storico di San Vittore del Lazio e in pochi minuti è scattato l'allarme all'Ares 118 e ai carabinieri. Quando il personale medico è arrivato sul posto per lo sfortunato turista non c'era più nulla da fare se non constatare l'avvenuto decesso.

La vittima, residente a Lione da qualche settimana era arrivato nel paesino laziale dove si era fatto ben volere da tutti per simpatia e giovialità. L'investitore, conosciuto in paese in quanto compagno di una donna residente nel centro storico, ha riportato uno forte stato di shock. Lo stesso sindaco di San Vittore, Nadia Bucci, ha parlato di «tragedia immane in entrambi i casi. Jojo era allegro e si era ben integrato nella nostra comunità e una morte tanto drammatica quanto repentina, ci ha lasciati annichiliti. Anche il conducente della vettura è conosciuto da tutti noi e siamo ben consapevoli del dramma che sta vivendo in questo momento insieme alla sua compagna».



L'auto che ha investito il 75enne è stata sottoposta a sequestro da parte dei carabinieri che ora dovranno svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica dell'investimento. Per questo motivo, come atto dovuto, il giovane di Sessa Aurunca è indagato per «omicidio stradale». La salma dello sfortunato pensionato è stata, invece, trasferita all'obitorio dell'ospedale «Santa scolastica» di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria.