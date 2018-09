Mercoledì 26 Settembre 2018, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 19:01

È stato condannato all'ergastolo in un processo con rito abbreviato. Ciro Guarente resterà per il resto dei suoi giorni in carcere, per aver ucciso e fatto a pezzi Vincenzo Ruggiero, l'attivista gay scomparso improvvisamente a fine luglio del 2017. Il giudice Finamore ha letto da poco la sentenza nell'aula T8 del primo piano del tribunale di Napoli nord ad Aversa. I familiari della vittima: «Condanna giusta, ma non riavremo mai il nostro Vincenzo».