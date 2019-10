CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Ottobre 2019, 11:43

Annullata la sentenza di condanna di tre anni e otto mesi di carcere per Giovanni Capozzo di 50 anni, l'uomo accusato di aver ucciso il ladro che si era introdotto nella sua casa il 6 luglio del 2012. La fine dell'Odissea giudiziaria è ancora lontana per l'imputato che risponde anche di distruzione di cadavere. Il corpo del ladro venne ritrovato alcuni giorni dopo il delitto. In primo grado era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a dieci anni di carcere per aver ucciso, in maniera volontaria, a colpi di fucile il ladro che era entrato nella sua villa sfondando la finestra della camera dei bambini. Poi, nel 2018, la corte di Appello di Napoli - terza sezione - aveva ribaltato la sentenza di primo grado condannandolo alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.La corte di Appello di Napoli aveva declassato l'omicidio volontario del primo grado in omicidio colposo. Ma ieri, la Suprema corte di Cassazione - terza sezione - ha annullato con rinvio la condanna sulla base dell'istanza di applicare in maniera retroattiva la legge sulla legittima difesa introdotta quest'anno e voluta dall'ex ministro Matteo Salvini. Rappresentato in udienza dai legali Luigi Iannettone e Ercole Di Baia, il proprietario della villa ha già scontato un anno agli arresti domiciliari, ma con la possibilità di recarsi sul posto di lavoro. Ora, si aspetta il deposito della motivazione della Cassazione per tornare - con tutto il fascicolo - alla corte di Appello di Napoli.