MADDALONI- L’ennesimo attraversamento inevitabile gli è stata fatale. Travolto sulla strada provinciale 335 che ogni giorno affrontava per uscire di casa, spesso con il suo cane al guinzaglio: Antonio, 70enne maddalonese, poco dopo le 20 di ieri sera è stato travolto da una Jeep che non è riuscita ad evitarlo. Soccorso in condizioni critiche e ricoverato in prognosi riservata, è morto in nottata all'Ospedale di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano. Si attende l’esito dell’alcool test sul conducente della vettura che è un ragazzo di Maddaloni. E’ stato un incidente annunciato avvenuto a pochi metri dalla biforcazione per entrare verso Maddaloni o proseguire verso via Forche Caudine, Benevento o la Fondo Valle Isclero. Area di traffico intenso che incredibilmente incrocia la viabilità locale, quasi di rione, che collega i residenti delle campagne esterne con il centro abitato. Una zona altamente a rischio tanto che sono intervenute in contemporanea più pattuglie dei Carabinieri non solo per eseguire i rilievo di rito ma per proteggere il personale impegnato in un punto a scarsa visibilità e scorrimento veloce delle auto.

