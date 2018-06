Lunedì 11 Giugno 2018, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non viola la Costituzione la norma che vieta al Ministero dell'Interno di concedere il vitalizio ai familiari delle vittime della criminalità organizzata, qualora questi abbiano parenti o affini entro il quarto grado nei cui confronti è in corso un procedimento di prevenzione o penale per motivi di mafia. Lo afferma il giudice monocratico di Napoli Barbara Gargia, nell'ordinanza, contro cui verrà proposto appello, con cui qualche giorno fa ha rigettato la richiesta di sollevare la questione di legittimità della norma (contenuta nell'articolo 2, comma 21, della Legge 94 del 2009) davanti alla Corte Costituzionale.A rivolgersi al giudice era stato lo scorso aprile l'avvocato Giovanni Zara, che difende i familiari di Paolo Coviello, ucciso insieme a Pasquale Pagano nel 1992 dai killer del clan dei Casalesi per un errore di persona; i due, è emerso dal processo in cui sono stati condannati definitivamente i sicari, furono scambiati per i bersagli prescelti, ovvero i camorristi Alfredo Zara e Domenico Frascogna. Il processo penale ha evidenziato come Coviello e Pagano fossero vittime assolutamente innocenti, non avevano cioè nulla a che fare con il clan, ma per il giudice partenopeo ha fatto bene il Ministero dell'Interno a rifiutare la concessione dell'elargizione richiesta dai figli di Coviello, Giuseppe ed Eufrasia, essendosi il Viminale «attenuto alle disposizioni normative in materia». I Coviello infatti hanno parenti entro il quarto grado vicini al clan.La norma contestata non ha permesso ai familiari di molte vittime innocenti di avere il beneficio economico; tra i casi più noti quello concernente Marisa Garofalo, sorella di Lea Garofalo, vittima della 'ndrangheta - fu uccisa e il corpo bruciato - dopo aver testimoniato contro il marito e il cognato affiliati. L'avvocato Zara aveva indicato tra le norme della Costituzione violate gli articoli 3 (principio di eguaglianza), 27 (principio della responsabilità penale personale) e 97 (principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione); punto centrale del ricorso era il principio secondo cui in certe piccole comunità del Sud, dove la criminalità organizzata è molto radicata, come Casal di Principe, Corleone, o molti comuni calabresi, le parentele non si possono scegliere ma non possono neanche rappresentare un ostacolo giuridico che impedisce a persone che mai hanno fatto parte del clan di ricevere il beneficio di legge, qualora restino vittima essi stessi o i loro familiari di eventi di sangue. Si creano così vittime di serie A e di serie B.Il giudice non è entrato nel merito di questa riflessione, ma ha semplicemente riconosciuto la legittimità della decisione del Viminale, basata sulla ratio della norma che vuole evitare che i soldi tornino ad ambienti vicini alla criminalità; il magistrato ha peraltro riconosciuto che «è molto difficile, in concreto, raggiungere la prova positiva della predetta estraneità ad ambienti delinquenziali da parte delle vittime» proprio a causa della struttura «parafamiliare» che assumono le cosche in tali comunità. Il giudice non ha ravvisato neanche profili di irragionevolezza nella scelta statale, trattandosi l'elargizione di un diritto soggettivo, con lo Stato libero di indicare requisiti per accedervi.