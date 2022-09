Un'App anti sprechi, appello al Comune e agli operatori

Anche la politica locale a sostegno delle misure per il contrasto dello spreco alimentare. Sul modello delle maggiori realtà urbane, ispirato ad iniziative che hanno già trovato luogo nelle grandi città, il consigliere comunale Francesco Di Gaetano - con una nota inviata al sindaco Raffaele Russo - ha proposto all'ente municipale di aderire al progetto «Too Good To Go», per l'operatività di un'app il cui nome significa «troppo buono per essere buttato». Nel territorio vitulatino hanno sede numerosi esercizi commerciali, tra salumerie, rosticcerie, bar, pizzerie e ristoranti, che potrebbero abbattere la percentuale di alimenti invenduti destinati all'immondizia, con una semplice e immediata azione di recupero e riutilizzo, a prezzo ovviamente scontato.

«Lo spreco di cibo - ha sottolineato il consigliere di minoranza - è un problema globale che interessa l'intera filiera agro-alimentare, dai campi alle nostre tavole. Fra le tante iniziative nate per arginare il problema, esiste anche in Italia l'app Too Good To Go, ideata da una start-up danese, che permette a chi la scarica di mettersi in contatto con attività commerciali che offrono prodotti invenduti a prezzi scontati». In sostanza, come spiegato dall'esponente dell'opposizione, le attività commerciali che vi aderiscono perlopiù negozi alimentari o ristoranti mettono a disposizione alcune confezioni contenenti prodotti freschi rimasti invenduti, le magic-box, che si possono prenotare tramite l'app e pagare con carta di credito. Di solito, la maggior parte di queste confezioni costa 2,99, 3,99 o 4,99 euro, con alcune eccezioni per prodotti particolari. «Spero che l'ente municipale aderisca a questa iniziativa - ha poi concluso il consigliere - con la speranza che tutti gli esercenti del settore del commercio alimentare sappiano trarre beneficio dall'app».