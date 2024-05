Un Borgo di libri extra, Giovanni Grasso presenta il nuovo romanzo nella Biblioteca diocesana

“L’Amore non lo vede nessuno”, è il titolo dell’ultimo romanzo di Giovani Grasso, edito da Rizzoli che sarà presentato in anteprima assoluta a “Un borgo di libri – Extra”, lo spin-off letterario di “Un Borgo di Libri | Settembre al Borgo”, che dura tutto l’anno e che ha portato negli ultimi mesi a Caserta autori del calibro di Dacia Maraini. Questa volta è il turno del giornalista e scrittore Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal febbraio 2015, nonché fresco vincitore del prestigioso “Premio Buone Notizie” di giornalismo.

«L’amore non lo vede nessuno» verrà presentato lunedì 13 maggio, dalle 18, nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Caserta, in piazza Duomo, 11, da Daniela Borrelli, Renato Iaselli, Mariapina Fontana, Arianna Quarantotto e Gianni Aversano, che curerà “l’introduzione sentimentale” in musica dell’incontro.

Porterà i saluti della città il sindaco Carlo Marino e interverrà anche il presidente del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro, Vincenzo Iorio. Le letture saranno affidate a Fabiana Giaquinto, Nicola Alessandro Tebano e Antonio Bonagura.

«Abbiamo colto l’opportunità di avere come ospite per la sua prima presentazione assoluta in Campania del nuovo romanzo Giovanni Grasso – spiega Luigi Ferraiuolo, direttore di “Un Borgo di Libri” – Proviamo a costruire iniziative che portino a Sud momenti di riflessione di qualità sia letterari che saggistici. Proviamo a non limitarci al solo periodo estivo, nonostante la maggior parte del nostro lavoro è volontario e le risorse siano scarse. Ogni piccola conquista è per noi un grande successo, com’è accaduto per la venuta a marzo scorso di Dacia Maraini».