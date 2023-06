Un'Estate da BelvedeRE a San Leucio: biglietti disponibili

Un'Estate da BelvedeRE, presentata l'ottava edizione.Tra gli artisti attesi Edoardo Bennato, Jethro Tull, Steve Hackett, Nino D'Angelo, Jimmy Sax, Stefano Bollani, Gigi Finizio, Rocco Papaleo e Rosa Chemical

Presentata questa mattina alla sala congressi del Real Belvedere di San Leucio a Caserta, l’ottava edizione di Un’Estate da BelvedeRE. La rassegna cult dell’estate casertana che dal 15 giugno fino al prossimo settembre animerà con spettacoli, concerti ed eventi il suggestivo borgo di San Leucio. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, oltre al direttore artistico Massimo Vecchione e ai comici Peppe Iodice e Francesco Cicchella, anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino, gli assessori Emiliano Casale e Enzo Battarra e la direttrice del Belvedere di San Leucio, Ezia Cioffi.

Diciotto spettacoli finora confermati, altri in via di definizione, per una rassegna trasversale di musica e teatro immaginata e realizzata per un pubblico eterogeneo. Dai leggendari Jethro Tull a Steve Hackett, da Stefano Bollani a Jimmy Sax, passando per i grandi artisti partenopei: Edoardo Bennato, Nino D’Angelo, Gigi Finizio, Maurizio Casagrande e Massimiliano Gallo.

La comicità di Biagio Izzo, Peppe Iodice e Francesco Cicchella E ancora, Il musical “Forza Venite Gente”, lo show di Rocco Papaleo e nomi acclamati delle nuove generazioni come Ernia, Rosa Chemical, Samurai Jay, CoCo, Paky e Slf. E aggiunta delle ultime ore, lo spettacolo per i più piccoli con l’influencer Charlotte M. e il cantante Ascanio.

Ad inaugurare l’ottava edizione di Un’Estate da BelvedeRE, giovedì 15 giugno, sarà il divertentissimo Peppy Night Live Summer Tour di Peppe Iodice, che debutta proprio a Caserta con la nuova versione estiva. Anche in questa occasione il comico napoletano condividerà il palco con Francesco Mastandrea, Decibel Bellini, Francesco Procopio e Marco Critelli, suoi compagni di viaggio nel fortunato format che ha rivoluzionato la tv regionale.

Il secondo appuntamento, venerdì 23 giugno, vedrà protagonista Francesco Cicchella in scena con Bis!, one man show nel quale la comicità si sposa con la musica. Sul palco, insieme a Cicchella che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.

Lunedì 26 giugno spazio alle sonorità contemporanee con un doppio concerto esclusivo. Da una parte Paky, nome in grande ascesa nella scena urban italiana, con all'attivo due dischi di platino, dall’altra, un collettivo fortissimo già disco d'oro che comprende nomi del calibro di MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade, Vale Lambo e Niko Beatz.

Giovedì 29 giugno è la volta di Edoardo Bennato: il cantautore torna a esibirsi dal vivo a Caserta con un concerto ad alto contenuto rock & blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo lavoro discografico “Non c’è”.

Il giorno seguente (30 giugno) toccherà a Massimiliano Gallo con “Stasera, punto e a capo!”.

Il fitto calendario di luglio si aprirà sabato 1 con l’atteso live dei britannici Jethro Tull. Già sold out il concerto della band guidata da Ian Anderson con biglietti venduti in gran parte fuori Campania. Ancora, è atteso al Belvedere di San Leucio il 10 luglio Steve Hackett storico chitarrista dei Genesis. Martedì 11 luglio, invece, andrà in scena il musical “Forza Venite Gente”.

Rosa Chemical, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con “Made in Italy”, invece, si esibirà a San Leucio il 24 luglio. Ad anticipare il suo live ci saranno anche i rapper Samurai Jay e CoCo, per una serata che si annuncia imperdibile.

Jimmy Sax con la Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, salirà sul palco del Belvedere il 25 luglio.

Il 28 luglio, poi, Biagio Izzo presenta la commedia "Balcone a 3 piazze". L’ultimo appuntamento di luglio, lunedì 31, è con Ernia.

Dopo la pausa di agosto, Un’Estate da BelvedeRE ritorna a settembre con una serie di imperdibili appuntamenti. Si inizia con l’imprevedibile piano solo di Stefano Bollani (5 settembre), poi tocca al il Summer tour di Charlotte M e Ascanio (6 settembre), a Maurizio Casagrande in “A Tu per Tre” con la partecipazione di Ania Cecilia alla voce e Claudia Vietri al piano (7 settembre), l’atteso concerto di Nino D’Angelo dal titolo “Il Poeta che non sa parlare” (l’8 settembre), il Divertissement di Rocco Papaleo in scena con Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al contrabbasso, Davide Savarese alla batteria e Fabrizio Guarino alla chitarra (9 settembre) e il concerto di Gigi Finizio che chiuderà questa edizione, il 15 settembre, con Ora per Ora Live Tour.

I Biglietti per assistere agli spettacoli di Un’Estate da BelvedeRE 2023 sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali.