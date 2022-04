Rendere Aversa «una città blu» per favorire l'inclusione delle persone con sindrome dello spettro autistico attraverso la sensibilizzazione e formazione di commercianti, medici, gestori di attività ricreative, ludiche e sportive nonché la cittadinanza in genere. È l'iniziativa, che trae spunto da esperienze già realizzate in altre città italiane, lanciata dalla coop «Un fiore per la vita», che nell'ex ospedale psichiatrico di Aversa gestisce la Fattoria sociale fuori di zucca.

«Abbiamo compreso - dice Pasquale Gaudino, responsabile del progetto e vice presidente della cooperativa Un fiore per la vita - l'importanza di accogliere persone affette da autismo o da altri disturbi, anche al di là dell'età scolare. Gli interventi psico educativi per bambini ed adolescenti sono fondamentali ma altrettanto lo sono anche per i giovani e gli adulti che non possono essere all'improvviso abbandonati a loro stessi e alle loro famiglie». «Con Aversa città blu lo scopo - continua Gaudino - è cementificare il patto cittadino avviato con la Fattoria della Salute e costituire una realtà concreta in risposta a bisogni particolari che non spariscono con il raggiungimento della maggiore età».

Grazie ai laboratori della Fattoria della salute nati dal partenariato tra Un Fiore per la vita, il consorzio nuova cooperazione organizzatà, Terra Felix, l'asl, La forza del silenzio, Un mondo blu odv e Omnia onlus, durante la pandemia sono state accolte 43 persone sia con il disturbo dello spettro autistico e sia con disagio psichico o con sindrome di down.