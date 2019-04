CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Aprile 2019, 12:00

Un solo medico a turno e per di più ci sono anche trasferimenti in corso. Lo Psaut di San Felice a Cancello, dislocato all'ospedale «Ave Gratia Plena» vive un momento di sofferenza. L'Unità operativa del 118 di Caserta ha comunicato l'ennesimo trasferimento di un camice bianco a partire dal 1 maggio. Si assottiglia, così, la lista di medici messi a disposizione per la postazione fissa di primo soccorso territorio della Valle di Suessola.