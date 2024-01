Affidata definitivamente all'associazione Logos di Aversa la gestione dell'immobile di via Dietro Corte, seconda traversa, sottratto alla criminalità organizzata che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla camorra ha consegnato al Comune di Teverola. Dopo una verifica dei requisiti dell'associazione normanna, la commissione straordinaria ha dato il via libera alla gestione. Nel sito nascerà un pastificio artigianale che terrà insieme la tradizione locale e innovazione formando nuovi giovani pastai.

Nella trasformazione verranno utilizzati prodotti provenienti dalla lavorazione di grani antichi, ma spazio anche a corsi di formazione e informazione sui diversi temi legati all'agricoltura e alla sostenibilità ambientale. Si chiama Italy, acronimo di impresa per la tradizione agroalimentare e la legalità "young": il progetto, finanziato con i fondi (circa 322mila euro) del Por Campania Fesr 2014/2020, prevede la riconversione dei beni confiscati in strutture di innovazione, inclusione sociale, salvaguardia e valorizzazione ambientale e supporto ai giovani e riutilizza tutti gli spazi sottratti alla malavita per dare sostegno al benessere delle persone, mettendo in dialogo il tema della legalità, quello sociale e lo sviluppo sostenibile.

Si avvarrà del contributo di Nco (Nuova cooperazione organizzata), Slow Food Campania, Terra Felix (che coltiva grani antichi autoctoni) e del comitato Don Peppe Diana, oltre al partenariato con Unisannio, Unina Dia, Cnr - Isa Avellino, Crea - Ci Foggia, Cooperativa Agricola Arca 2010. L'obiettivo è puntare su innovazione sociale e impresa etica, promuovendo un modello di eccellenza che sappia coniugare educazione alla legalità e inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate.