Venerdì il concerto dei Bagarija. Ieri la serata di musica popolare «Sotto la Luna» ideata con Carmine Iodice e dedicata ad Aurelio Vernile, con i gruppi Bottarte Tharumbò, Tammurria Vasà, E tammorre 'e San Giuann, e A voce 'e Massaria. Questa sera il calendario prevede che a salire sul palco siano i Bradipos IV, mentre per il concerto del Primo maggio sono attesi Sondino Andino, Cherry Pie, Turiddu, Rfc ed Emanuele Ventriglia Band.

Continua la nuova edizione di "CeGusto StrEat Fest" organizzata dall'associazione Zero Zero Live e patrocinata da Comune di Caserta e Confcommercio: novemila metri quadrati nell'Urban Park formato da Villa Giaquinto e Park San Carlo a Caserta che non guardano esclusivamente alla musica e ogni giorno propongono numerose attività.

Questa grande festa è iniziata, solo in villa Giaquinto, la settimana scorsa con la prima edizione di «Spring Festival» organizzata dal comitato che gestisce lo spazio in via Galilei. Tre giorni di musica, cibo e laboratori che hanno anticipato l'arrivo di «CeGusto» due giorni fa. Questa mattina alle 10 apre l'area olistica, e trenta minuti dopo quella espositiva con artigiani, collezionisti e produttori. Alle 11 iniziano i laboratori di riuso per bambini e adulti, il teatro dei burattini e il laboratorio di «Comunicazione visiva con i nostri amici a quattro zampe». C'è anche spazio per le lezioni di Hatha Yoga, i laboratori di pattinaggio e lo sport con i campi gonfiabili. Le possibilità di trascorrere una giornata intera all'aria aperta sono numerose. Includono pure letture per bambini, spettacoli di clownerie, giocoleria e danza, canto e show cooking. Alcune si ripetono anche domani e nel pomeriggio si svolgono contemporaneamente al concerto che inizierà alle 16 per andare avanti fino alle 21.

«Abbiamo voluto mettere insieme tantissime realtà del territorio», hanno spiegato gli organizzatori Armando Rispoli e Tommaso Zottolo. «E questo ci ha permesso di creare una dimensione aperta a tutti. L'area food e i concerti sono una scusa meravigliosa per coinvolgere il maggior numero di persone nel centro di Caserta e presentare molte realtà che in tanti non conoscono ancora. Abbiamo notato che molte persone colgono l'occasione per ritrovarsi qui. La quotidianità è spesso troppo veloce, fitta di impegni che ci costringono a concedere poco spazio alla condivisione, mentre con "CeGusto StrEat Fest" riproponiamo la lentezza di un tempo che consente a chiunque di vivere un'esperienza serena, con la possibilità di restare semplicemente seduti ad ascoltare e chiacchierare, o di partecipare a una delle numerose attività incluse nel programma. È una formula che accontenta tutti, decisamente inclusiva, e che raduna pure numerose realtà di terzo settore».

Ci sono, tra gli altri, Acli Caserta, iCare, AbilMente. «Coinvolgerle è una delle nostre costanti. Così come cerchiamo di organizzare un festival in ogni stagione dell'anno e stiamo già guardando all'appuntamento estivo. Sappiamo inoltre che eventi come il nostro possono ispirarne altri. Cerchiamo di far vedere come potrebbero essere vissuti gli spazi della città e coinvolgiamo ogni volta oltre quaranta persone tra artigiani, artisti, associazioni e lavoratori del mondo del food. È una dinamica replicabile, soprattutto se alle spalle ci sono entusiasmo e desiderio di fare qualcosa per la comunità. La città e la provincia vivono un fermento davvero importante. C'è un sottobosco pronto a rispondere positivamente ma serve qualcuno che si occupi di mettere tutti insieme e organizzare. Noi lo facciamo, così come lo fa il Comitato per villa Giaquinto. Sarebbe ancora più bello se queste circostanze si moltiplicassero. Siamo inoltre felici di aver dedicato una serata ad Aurelio Vernile. Il nostro festival ha visto la sua partecipazione attiva in tutte le edizioni, compresa quella della primavera scorsa, a partire dalla prima del 2015 a Casertavecchia sotto il nome di Radici Fest».