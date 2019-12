«Al 2020 chiedo una cura per mio figlio». A parlare è Lorena Bisogni, la madre di Samuel, un bimbo di appena 5 anni. Suo figlio è affetto da un’encefalopatia epilettica farmaco-resistente, una malattia genetica rarissima, di quelle che persino la ricerca di frontiera ignora. La patologia, congenita e di natura metabolica, è dovuta a una mutazione del gene Nalcn, una porzione di Dna localizzata sul cromosoma 13 che codifica un canale per alcuni ioni come il sodio, il potassio e il calcio. Quando il gene produce proteine in eccesso, così come è stato osservato in alcuni ratti, genera una particolare opposizione al dolore. Quando, invece, non funziona bene crea disastri: Samuel non parla, non cammina e non riesce a interagire con il mondo esterno.



Vive con la famiglia, di origini napoletane, a Macerata Campania, cittadina del casertano, ed è seguito al Meyer di Firenze, una struttura ospedaliera universitaria all’avanguardia. «I medici sono bravissimi – rivela Lorena –, ma brancolano nel buio». Dalle prime indagini, è emerso che Samuel sarebbe l’unico bambino al mondo affetto da tale anomalia, che, in diverse varianti, è stata, invece, riscontrata in altri venti casi. Analisi genetiche incrociate, fatte al «Bambin Gesù» di Roma, hanno dimostrato che la mutazione è presente pure nei genitori, solo che ha un carattere recessivo, mentre nel bambino è dominante.



Lorena ha aperto una pagina Facebook («Nalcn… cercasi una cura per Samuel»), che, tra l’altro, ha già migliaia di follower, con cui vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie genetiche rare, far conoscere il caso di suo figlio e, soprattutto, sollecitare la comunità scientifica a studiarlo e ad avviare ricerche per trovare terapie efficaci. La storia di Samuel, che sta commuovendo il web, è stata ripresa persino dal blog di Bebbe Grillo, comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle. «Le difficoltà sono tante – aggiunge Lorena –, ma non molliamo! Magari, raccontando la nostra vicenda troveremo altri genitori che stanno lottando come stiamo facendo io e mio marito Cristian e, insieme, potremo unirci per il bene dei nostri figli».



Al momento, la mamma di Samuel non ha bisogno di soldi; però, intende lanciare un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro della Salute Roberto Speranza e al governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Mi rivolgo a loro e a tutte le istituzioni, nazionali e locali: chiunque – conclude Lorena – abbia il potere, l’autorità e la conoscenza per fare qualcosa si faccia avanti. Vi prego, non lasciateci soli! Fatelo per Samuel, fatelo per tutti i bambini come lui». © RIPRODUZIONE RISERVATA