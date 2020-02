© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici chili di sigarette di contrabbando sono stati rinvenuti e sequestrati dalla Guardia di Finanza in un'abitazione di Frignano , nel Casertano. Un 48enne, già noto come venditore di sigarette di contrabbando, è finito in manette. In azione i baschi verdi di Aversa, che tenevano sotto osservazione da giorni il 48enne. È così scattata la perquisizione domiciliare, che ha dato subito esito positivo; in un vano c'erano infatti undici chili di sigarette privi del sigillo dello Stato, che avrebbero fruttato alcune migliaia di euro.